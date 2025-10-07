Подрядчика ищут для демонтажа и консервации светомузыкального фонтана на реке Миасс в Челябинске

Победителю торгов предстоит в период с 16 по 31 октября демонтировать оборудование и очистить его от грязи, в том числе понтонные секции. После этого оборудование разместят в отапливаемом складе, где оно будет находиться до весны 2026 года.
Согласно техническому заданию, в апреле следующего года подрядчик должен осуществить монтаж фонтанного комплекса. Для этого привезут оборудование, соберут конструкции, очистят от грязи понтон, смонтируют акустическое оборудование, подключат видеопроектор и лазерные установки, а после этого проведут пусконаладочные работы.
Также в перечень работ включено обслуживание фонтана в период с 1 мая по 30 сентября 2026 года. Подрядчик будет проводить еженедельную ревизию оборудования фонтанного комплекса, чистить его от грязи и ремонтировать. Также в этот период предусматривается очистка акватории реки Миасс в зоне расположения фонтана.
Согласно документации, в следующем году фонтан будет работать ежедневно с 12:00 до 23:00 в период с 1 мая по 30 сентября.
При этом с 12:00 до 19:00 в статическом режиме без использования подсветки, а с 19:00 до 23:00 — с подсветкой. Светомузыкальное шоу будет включаться с понедельника по четверг в 21:00, 22:00, 22:30 продолжительностью 15 минут под музыкальное сопровождение, с пятницы по воскресенье — в 20:30, 21:00, 21:40, 22:30, в 20:42, 21:37 будет транслироваться видео на водном экране.
Заказчиком работ выступает администрация Калининского района. Заявки будут принимать до 10 октября, а победителя выберут 14 октября. Он будет обслуживать фонтан с даты заключения контракта по 30 сентября 2026 года.