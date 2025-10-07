Подрядчика ищут для демонтажа и консервации светомузыкального фонтана на реке Миасс в Челябинске

При этом с 12:00 до 19:00 в статическом режиме без использования подсветки, а с 19:00 до 23:00 — с подсветкой. Светомузыкальное шоу будет включаться с понедельника по четверг в 21:00, 22:00, 22:30 продолжительностью 15 минут под музыкальное сопровождение, с пятницы по воскресенье — в 20:30, 21:00, 21:40, 22:30, в 20:42, 21:37 будет транслироваться видео на водном экране.