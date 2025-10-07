Аферисты начали звонить россиянам под предлогом обслуживания домофонов: как не попасть в ловушку

В России отмечается активное распространение нового вида телефонного мошенничества, которое маскируется под обслуживание домофонов. Об этом РИА Новости сообщил председатель думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками компании, обслуживающей домофоны, и предлагают жильцам зарезервировать новые ключи, для чего просят назвать код из смс. На самом деле этот код является паролем для входа на портал «Госуслуги». Для большей убедительности злоумышленники могут называть фамилию жильца, номер его квартиры или ссылаться на договор с управляющей компанией.
Наиболее уязвимыми перед таким обманом оказываются пожилые граждане и жители старых домов, где действительно периодически меняют оборудование. Гаврилов подчеркнул, что ни управляющая компания, ни подрядчики по обслуживанию домофонов никогда не запрашивают коды из смс и не раздают ключи на улице. Все работы проводятся официально с предварительным уведомлением жильцов, а дополнительные ключи оформляются по заявке в офисе или через личный кабинет при предъявлении паспорта собственника.
Парламентарий также дал рекомендации на случай, если код уже был передан мошенникам. Он посоветовал немедленно попытаться восстановить доступ к учетной записи «Госуслуг» через специальную форму на портале или лично в МФЦ, подтвердив свою личность.
Прежде преступники придумали еще одну новую схему похищения денег у россиян. Для этого они используют предупреждения о якобы новых налогах. Суть аферы состоит в том, что злоумышленники рассылают предупреждения от имени крупных банков о введении якобы нового налога и предлагают подписать отказ от платежей.