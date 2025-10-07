Аферисты начали звонить россиянам под предлогом обслуживания домофонов: как не попасть в ловушку

Наиболее уязвимыми перед таким обманом оказываются пожилые граждане и жители старых домов, где действительно периодически меняют оборудование. Гаврилов подчеркнул, что ни управляющая компания, ни подрядчики по обслуживанию домофонов никогда не запрашивают коды из смс и не раздают ключи на улице. Все работы проводятся официально с предварительным уведомлением жильцов, а дополнительные ключи оформляются по заявке в офисе или через личный кабинет при предъявлении паспорта собственника.