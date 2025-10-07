Лукашенко поздравил Путина с днём рождения и отметил его верность долгу

Одним из первых Путина с днём рождения поздравил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В своём письме он отметил, что Пхеньян и Москва будут всегда идти бок о бок, а дружба их будет вечной. Политик также назвал российского президента мудрым человеком, под началом которого Россия укрепила статус мировой державы.