Лукашенко поздравил Путина с днём рождения и отметил его верность долгу

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — заметил Лукашенко.
Коллега пожелал Путину крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и неиссякаемой энергии для новых достижений в государственной работе. Белорусский президент также выразил уверенность, что общими усилиями заложенные основы союзничества и стратегического партнёрства между странами останутся прочным ориентиром для будущих поколений граждан.
Одним из первых Путина с днём рождения поздравил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В своём письме он отметил, что Пхеньян и Москва будут всегда идти бок о бок, а дружба их будет вечной. Политик также назвал российского президента мудрым человеком, под началом которого Россия укрепила статус мировой державы.
