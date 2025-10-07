Депутат Гаврилов: Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей

По его словам, мошенники звонят жильцам многоквартирных домов, называют фамилию и номер квартиры и сообщают о плановой замене ключей, предлагая «зарезервировать» новые. На самом деле это одноразовый код для входа на портал, с помощью которого они получают доступ к личным данным, банковским сервисам и иногда оформляют кредиты на имя владельца аккаунта.