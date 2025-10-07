Депутат Гаврилов: Мошенники обманывают россиян под предлогом замены ключей

В России выявлена новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками «компании-оператора домофона» и под предлогом замены ключей выманивают у граждан коды для входа на портал «Госуслуги», рассказал глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов.
По его словам, мошенники звонят жильцам многоквартирных домов, называют фамилию и номер квартиры и сообщают о плановой замене ключей, предлагая «зарезервировать» новые. На самом деле это одноразовый код для входа на портал, с помощью которого они получают доступ к личным данным, банковским сервисам и иногда оформляют кредиты на имя владельца аккаунта.
Гаврилов отметил, что жертвами чаще становятся пожилые люди или жильцы старых домов. Он подчеркнул, что управляющие компании и подрядчики никогда не просят коды из смс и не выдают ключи на улице, все работы проводятся официально с уведомлением жильцов.
Депутат призвал граждан быть бдительными и объяснил, что делать, если код уже передан: восстановить доступ к «Госуслугам», сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк. Также необходимо подать заявление в полицию, указав время звонка и номер телефона, с которого поступил вызов, передает РИА Новости.
До этого в МВД предупредили, что россиянам в своих профилях в социальных сетях не стоит указывать полные личные данные, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.