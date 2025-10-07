Суд зарегистрировал новый иноагентский протокол на певицу Монеточку

Елизавете Гырдымовой*, известной как певица Монеточка*, грозит штраф за несвоевременную подачу отчетности о деятельности иностранного агента. Об этом свидетельствуют данные суда.
«В отношении Гырдымовой Е. А. составлен административный протокол по статье 19.34 КоАП РФ, часть 2», — указано в документах.
Ранее аналогичный протокол уже поступал в суд, но его вернули для исправления ошибок.
Певицу неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях в интернете. Кроме того, в сентябре прошлого года против Монеточки было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента. Ее объявили в розыск, ей может грозить до двух лет лишения свободы.
*Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.