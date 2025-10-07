Суд зарегистрировал новый иноагентский протокол на певицу Монеточку

Певицу неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях в интернете. Кроме того, в сентябре прошлого года против Монеточки было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента. Ее объявили в розыск, ей может грозить до двух лет лишения свободы.