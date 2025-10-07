В Омской области с 13 октября изменится расписание двух электричек

Так, электропоезд по маршруту Московка — Называевская — Московка будет курсировать только по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Отправление с станции Московка — в 10:16, с станции Омск — в 10:36, с Называевской — в 13:44, с Омска — в 16:47. Рейсы по вторникам, средам, пятницам и субботам отменяются.