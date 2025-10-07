Жители Лопатино пожаловались на сокращение маршрута автобуса до Самары

В Самарской области жители села Лопатино выразили недовольство работой общественного транспорта. Несмотря на то, что населенный пункт расположен всего в 15 километрах от областного центра, добраться туда стало сложнее.
До середины сентября автобус № 101а курсировал от Лопатино до остановки «Аврора» в Самаре. Однако маршрут сократили — теперь транспорт доезжает только до торгового центра «Амбар». Это вызвало возмущение местных жителей, и они обратились к губернатору Вячеславу Федорищеву в комментариях под его публикациями с просьбой вернуть прежнюю схему движения.
В пресс-службе министерства транспорта региона пояснили, что нынешняя схема маршрута — временная. По итогам анализа пассажиропотока, особенно с учетом сезонного увеличения числа пассажиров, принято решение увеличить количество автобусов на линии. Перевозчику поручено составить новое расписание, чтобы обеспечить более стабильную работу маршрута.
В минтрансе заверили, что предпринимают все необходимые меры для улучшения транспортного сообщения между Лопатино и Самарой.