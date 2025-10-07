Жители Лопатино пожаловались на сокращение маршрута автобуса до Самары

До середины сентября автобус № 101а курсировал от Лопатино до остановки «Аврора» в Самаре. Однако маршрут сократили — теперь транспорт доезжает только до торгового центра «Амбар». Это вызвало возмущение местных жителей, и они обратились к губернатору Вячеславу Федорищеву в комментариях под его публикациями с просьбой вернуть прежнюю схему движения.