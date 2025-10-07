На красной ветке — сбой. «Проспект Ветеранов» закрывается на вход

Пассажиры более 20 минут не могут уехать с «Проспекта Ветеранов». По громкой связи объявляют, что станция закрывается на вход по техническим причинам. Аналогичная ситуация и на «Ленинском проспекте».
Сложности с движением и у тех, кто едет со стороны «Девяткино». «Перед “Площадью Ленина” в тоннеле уже минут 20 стоим. Машинист говорит, что по техническим причинам задерживаемся», — говорит один из пассажиров.
В пресс-службе петербургской подземки пояснили, что причиной случившегося стал неисправный состав.