Маткапитал ждёт «перезагрузка» — что и зачем изменят

Министр добавил, что вместе с обновлением модели маткапитала ведомство рассматривает пересмотр других мер демографической поддержки. По его мнению, если инструменты, которые утратили эффективность или не оказывают влияния на нужную аудиторию, следует создать действительно стимулирующий механизм. Например, в форме видоизменённого маткапитала. Котяков также отметил, что меры поддержки должны быть доступны вне зависимости от наличия кредитных обязательств у семьи. По его словам, закредитованность остаётся «одним из факторов, сдерживающих рождаемость».