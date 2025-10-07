В Перми скончался выдающийся хирург Вячеслав Субботин

Вячеслав Субботин родился в 1940 году в Перми. Он окончил Пермский медицинский институт, затем учился в аспирантуре в Москве, где защитил кандидатскую диссертацию по хирургии. Вернувшись в Пермь, он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. Три года работал хирургом в Афганистане.