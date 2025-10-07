Ричмонд
В Перми скончался выдающийся хирург Вячеслав Субботин

Он страдал от тяжелой болезни.

Источник: сообщество «История Пермской медицины»/ВКонтакте

Известный пермский хирург Вячеслав Субботин скончался после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает группа «История Пермской медицины» в социальных сетях.

Вячеслав Субботин родился в 1940 году в Перми. Он окончил Пермский медицинский институт, затем учился в аспирантуре в Москве, где защитил кандидатскую диссертацию по хирургии. Вернувшись в Пермь, он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. Три года работал хирургом в Афганистане.

Став доктором медицинских наук и профессором, он возглавил кафедру хирургии в Пермской медицинской академии. Написал более 250 научных работ, включая две монографии по грудной и брюшной хирургии.