Глава «Беллегпрома» назвала самые популярные бренды одежды в Беларуси

Глава «Беллегпрома» озвучила, какие бренды одежды знают в Беларуси и за ее пределами.

Источник: Комсомольская правда

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина во время пресс-конференции, которая состоялась 6 октября, назвала самые популярные бренды одежды в Беларуси.

По ее словам, в стране есть часть торговых марок, которые знают на рынке далеко за пределами Беларуси.

— Это такие как «Свiтанак», Milavitsa, «Марко». Тот же Conte, Брестский чулочный комбинат, «Элема», «Коминтерн», «Камволь», — перечислила глава Беллегпрома.

Татьяна Лугина заметила, что самым главным является указанные торговые марки, бренды сохранить, где-то минимизируя объем. Однако, добавила она, уже за счет узнаваемости и уникальности, суметь выдержать в современном мире соответствие на запросы модниц и публики, которая покупала указанные бренды.

Тем временем мы собрали скидки в универмагах Минска в октябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Ранее Мингорисполком сказал про установку в школах автоматов со снеками и напитками.

А еще Минтруда раскрыло данные по многодетным семьям в Беларуси — разница 13,5%.