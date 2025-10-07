Сбежавший с поста премьера Франции Лекорню сделает последнее одолжение Макрону в щекотливом вопросе

Ушедший с поста французского премьера Себастьен Лекорню не хочет повторного назначения на этот пост, но все же согласился выполнить поручение президента страны Эммануэля Макрона провести переговоры с политическими силами страны относительно будущего правительства Пятой Республики. Об этом сообщает Le Figaro.
Журналисты отмечают, что разговор состоялся накануне, когда Лекорню просил об отставке. При этом Макрон настоял, чтобы перед уходом не состоявшийся премьер 8 октября провел «последние переговоры» и сообщил ему о результатах. Лекорню согласился, но возглавлять кабинет вне зависимости от итогов отказался.
6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту страны, Эммануэлю Макрону, прошение об отставке. Глава Пятой Республики принял это прошение.
В СМИ назвали произошедшее новым унижением Эммануэля Макрона, рейтинг недоверия которому достиг 85%. Себастьен Лекорню поставил антирекорд: в кресле он просидел всего 27 дней. И ушел через полсуток после того, как представил состав нового правительства.