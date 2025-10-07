Ричмонд
Больница в ДНР ищет волонтёров в Хабаровском крае

В клинике в Донецке лежат тяжелораненые и одинокие пожилые люди.

Патриаршая гуманитарная миссия объявила в Хабаровском крае сбор добровольцев, которые готовы поехать в ДНР. Крупной Донецкой больнице имени Вишневского требуется помощь волонтеров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Здесь лежат не только тяжелораненые бойцы, но и одинокие пожилые люди, которым необходим уход и просто человеческое внимание.

Для волонтеров проезд, проживание и питание — бесплатно.

Наша землячка Наталья Богдановна Пасика в свои 70 лет первый раз поехала с миссией доброй воли в Донбасс. Она работала в той самой больнице. Рассказывает, что помощники там нужны постоянно.

Работы очень много, было бы желание помогать тем, кому трудно, кто получил тяжелые ранения, кто болен и одинок, кто лишился родных и крова над головой.

Чтобы отправиться почти на линию фронта, Наталья Богдановна всякий раз покупала билеты на свои деньги, откладывая со скромной пенсии. А потом, рискуя жизнью, пересекала границы и расстояния, чтобы быть там, где трудно, на передовой. В жизни и на СВО. Такой уж она человек!

Всех желающих помочь просят сообщить о себе некоторые подробности, в частности, возраст, образование, чтобы понимать, где человек сможет найти лучшее себе применение. Организаторам также важно понимать, чем именно хотел бы заниматься волонтер, каковы его мотивы поездки в город, который постоянно бомбят и где гибнут люди.

Но тем, кто хочет испытать себя, открыта дорога к доброму делу.

Записаться в волонтерскую смену можно по ссылке.