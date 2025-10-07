Больница в ДНР ищет волонтёров в Хабаровском крае

Патриаршая гуманитарная миссия объявила в Хабаровском крае сбор добровольцев, которые готовы поехать в ДНР. Крупной Донецкой больнице имени Вишневского требуется помощь волонтеров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Здесь лежат не только тяжелораненые бойцы, но и одинокие пожилые люди, которым необходим уход и просто человеческое внимание.
Для волонтеров проезд, проживание и питание — бесплатно.
Наша землячка Наталья Богдановна Пасика в свои 70 лет первый раз поехала с миссией доброй воли в Донбасс. Она работала в той самой больнице. Рассказывает, что помощники там нужны постоянно.
Работы очень много, было бы желание помогать тем, кому трудно, кто получил тяжелые ранения, кто болен и одинок, кто лишился родных и крова над головой.
Чтобы отправиться почти на линию фронта, Наталья Богдановна всякий раз покупала билеты на свои деньги, откладывая со скромной пенсии. А потом, рискуя жизнью, пересекала границы и расстояния, чтобы быть там, где трудно, на передовой. В жизни и на СВО. Такой уж она человек!
Всех желающих помочь просят сообщить о себе некоторые подробности, в частности, возраст, образование, чтобы понимать, где человек сможет найти лучшее себе применение. Организаторам также важно понимать, чем именно хотел бы заниматься волонтер, каковы его мотивы поездки в город, который постоянно бомбят и где гибнут люди.
Но тем, кто хочет испытать себя, открыта дорога к доброму делу.
Записаться в волонтерскую смену можно по ссылке.