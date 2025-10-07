Больница в ДНР ищет волонтёров в Хабаровском крае

Чтобы отправиться почти на линию фронта, Наталья Богдановна всякий раз покупала билеты на свои деньги, откладывая со скромной пенсии. А потом, рискуя жизнью, пересекала границы и расстояния, чтобы быть там, где трудно, на передовой. В жизни и на СВО. Такой уж она человек!