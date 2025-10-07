«Нейтральная» Молдова: Оборонный бюджет страны на 2026 год составит около 2 миллиардов леев — к неработающему радару купим еще один

Носатый: Оборонный бюджет Молдовы на 2026 год будет не меньше текущего.
Республика не намерена сокращать расходы на оборону, заявил министр профильного министерства Анатолий Носатый.
«Оборонный бюджет не будет меньше текущего, который составляет около 2 млрд леев», — уточнил глава минобороны.
Носатый отметил, что в смете еще будут корректировки.
P.S.: Народу Молдовы ждать покупки очередного бесполезного радара?
