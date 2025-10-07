Ричмонд
Популярную дорогу для объезда пробок в центре Красноярска закроют до весны

В мэрии напомнили, что это — традиционная мера безопасности: «Проезд используют водители для объезда. Однако в холода двигаться по нему небезопасно. Поэтому дорога открыта пока на улице сухо и тепло и перекрывается во время возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

Движение транспорта на участке от здания № 23а по улице Брянская до дома № 1 по улице Писарева будет закрыто с 10:00 часов 18 октября до 20:00 часов 15 апреля.

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.