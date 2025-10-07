Воронежская школьница покорила жюри шоу «Голос. Дети»

— Изначально я думала, что во время выступления буду сильно переживать. Но за несколько минут перед тем как выйти на сцену Валя Карнавал упокоила меня. Появившись перед зрителями, я совсем не чувствовала волнения и сразу начала достаточно уверенно петь. На самом деле со мной такое впервые — обычно всё равно переживаешь перед каждым выступлением, а здесь такой масштаб. Первой ко мне повернулась оперная певица Аида Гарифуллина, и уже после того, как одно кресло было развёрнуто, мне стало ещё комфортнее выступать.