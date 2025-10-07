Воронежская школьница покорила жюри шоу «Голос. Дети»

13-летняя ученица воронежской школы № 38 Софья Нагалина покорила жюри своим пением в ходе отбора в очередной сезон знаменитого шоу «Голос. Дети» (6+). Юная вокалистка исполнила песню «Меланхолия» Полины Гагариной. Во время выступления к Софье повернулись сразу два звёздных наставника. В беседе с vrn.aif.ru она рассказала почему выбрала команду певца Димы Билана, о том, как ей удаётся совмещать учёбу и съёмки, о поддержке от популярного блогера и ведущей шоу Вали Карнавал, а также цели участия в проекте.
«Тревоги не было совсем».
Юлия Францова, корреспондент «АиФ-Воронеж»: С первого ли раза удалось пройти кастинг на шоу «Голос. Дети»?
Софья Нагалина: Да, всё получилось в первой попытки. Сначала я оставила онлайн-заявку, которая, как оказалось, понравилась музыкальным редакторам. После этого они со мной связались, и пригласили на отборочный тур в Москву. Я успешно прошла все его этапы и получила допуск к слепым прослушиваниям. На самом деле я даже удивилась, что всё прошло достаточно легко. Конечно, во время кастинга присутствовало волнение. Но с ним мне помогла справиться семья, которая поддерживает меня до сих пор.
— Почему во время слепых прослушиваний вы решили исполнить песню «Меланхолия» Полины Гагариной? Вам кто-то помогал с выбором?
— Песню для выступления выбирали вместе с моим педагогом по вокалу. Учили мы её не так долго — несколько месяцев перед слепыми прослушиваниями. Сама по себе песня очень энергичная. У меня хорошо получалось её исполнять, и выступление должно было выглядеть гармонично. Во время кастинга песня, которую мы выбрали, также понравилась членам жюри и музыкальным редакторам, поэтому вместе с ней я и выступила на этапе слепых прослушиваний.
— Есть ли у вас любимые музыкальные исполнители или те люди, на чьё творчество вы равняетесь?
— Из иностранных — это канадская певица Celine Dion и Lara Fabian, которая поёт на французском языке. Среди российских исполнителей мне нравится творчество Полины Гагариной, Басты и Димы Билана.
— Что для вас было самое сложное в подготовке к этапу слепых прослушиваний?
— Непростыми были постоянные поездки в Белгород для занятий с педагогом по вокалу. Обстановка в этом городе сейчас небезопасная, но готовиться к выступлению надо было. Поэтому, несмотря на опасения, вместе с мамой летом мы ездили на уроки по несколько раз в неделю.
— Судя по вашим соцсетям, вы имеете неплохой опыт в выступлениях на сцене. Расскажите, каково это, петь перед отвернутыми креслами?
— Изначально я думала, что во время выступления буду сильно переживать. Но за несколько минут перед тем как выйти на сцену Валя Карнавал упокоила меня. Появившись перед зрителями, я совсем не чувствовала волнения и сразу начала достаточно уверенно петь. На самом деле со мной такое впервые — обычно всё равно переживаешь перед каждым выступлением, а здесь такой масштаб. Первой ко мне повернулась оперная певица Аида Гарифуллина, и уже после того, как одно кресло было развёрнуто, мне стало ещё комфортнее выступать.
«Выбирала сердцем».
— После Аиды на красную кнопку нажал Дима Билан. Почему решили выбрать его команду?
— Я выбирала сердцем. Также мне кажется, что Дима Билан меня многому научит, так как в этом проекте он уже давно. Он великий музыкант и человек с большой буквы. Дима Билан мудрый наставник, который может поделиться своим профессиональным опытом с каждым участником своей команды. Также во время репетиций он оказывает моральную поддержку, что позволяет почувствовать уверенность в своих силах и возможностях.
— Общаетесь ли вы с другими участниками проекта?
— Конечно. Вообще, друзья на проекте — это отдельная тема. Мы все общаемся друг с другом независимо от того в какой команде находимся. Благодаря проекту у меня появилось много новых и классных друзей с разных городов, с которыми по-настоящему интересно и весело общаться. «Голос. Дети» позволил получить мне эмоции не только от моего выступления, но и приобрести новых друзей.
— Удаётся ли совмещать учёбу и музыку?
— Да, в школе я круглая отличница, стараюсь успеть везде. Пою я с пяти лет, а в музыкальной школе обучаюсь уже на протяжении шести лет. Также дополнительно посещаю уроки сольфеджио. Помимо музыки, я занимаюсь изучением китайского и английского языков. В свободное после основных уроков время я с удовольствием хожу в кванториум в моей школе на курсы «Я-Человек».
— Приходится ли пропускать школу из-за съёмок шоу? Как учителя к этому относятся?
— Если я пропускаю, то стараюсь делать это ближе к выходным. Также всегда в поездки беру с собой учебники и выполняю все классные и домашние задания. Если же мне что-то непонятно по дополнительным заданиям, то узнаю дистанционно, поэтому проблем обычно не возникает.
— Участвовали ли вы еще в каких-нибудь музыкальных конкурсах?
— Если говорить о не телевизионных конкурсах, то участвовала. Я была участницей масштабных московских конкурсов, таких как «Твой Голос», «Лучший Голос Земли», музыкальной премии «Music Star Kids &Music Star», а также региональных — «Обретая Крылья» и других. В каждом из них я заняла первые места. Помимо этого, я ездила в Санкт-Петербург на конкурс «Звезда Эстрады».
— Какие у вас были планы, когда вы шли на проект, — показать себя или же одержать победу?
— Одержать победу, конечно, хотелось бы, но изначальной целью было показать себя на слепых прослушиваниях. Также сейчас хочется продемонстрировать зрителям то, на что я ещё способна в музыкальном плане.