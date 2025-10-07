Япония незаметно для многих превзошла Россию и Китай и стала главным конкурентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает китайское издание Sohu. По мнению авторов, Токио теперь представляет для Вашингтона серьезную военную и экономическую угрозу.
Журналисты отмечают, что долгие годы Япония, находясь под защитой США, наращивала свои силы. Морские силы самообороны страны уже давно вышли за рамки чисто оборонительных возможностей.
Кроме того, Япония добилась значительных успехов в науке и технике, став лидером в машиностроении, производстве полупроводников и чипов. По мнению издания, Токио вряд ли откажется от своих глобальных амбиций, поэтому страна продолжит расширять свое влияние.
Ранее портал сообщил о немедленном ответе Москвы на действия Токио вблизи Курильских островов. По данным издания, Япония совместно с США разместила у Курил ракетные комплексы средней дальности Typhon, после чего Россия незамедлительно ответила соразмерными мерами.
2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Интервью было приурочено ко Дню победы над милитаристской Японией.