Инфекционист рассказала о прокатившихся по России вспышках вируса Коксаки: кто находится в группе риска

Инфекционист уточнила, что возможно многократное заражение вирусом Коксаки. В отличие от многих других инфекционных заболеваний, стойкий иммунитет к этому вирусу у человека не формируется. Инфицирование может происходить не только через грязные руки, но и через воду, где возбудитель способен сохранять активность до двух месяцев.