Инфекционист рассказала о прокатившихся по России вспышках вируса Коксаки: кто находится в группе риска

Инфекционист Сережина: Вспышки вируса Коксаки прокатились по всей РФ.

Источник: Комсомольская правда

На территории России зафиксированы многочисленные случаи заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщила врач-инфекционист Вера Сережина в беседе с газетой «Известия».

Специалист пояснила, что инфекция считается типичной для летне-осеннего периода, поскольку чаще всего люди заражаются во время отдыха на курортах, а в сентябре вирус возвращается в города вместе с туристами. Подобная цикличность связана с особенностями энтеровирусов, которые легко передаются в условиях тесных коллективов.

Врач перечислила основные симптомы заболевания. По ее словам, к ним относятся повышение температуры тела до 39 градусов, болезненные ощущения в горле, а также появление сыпи на руках и слизистой оболочке рта.

Инфекционист уточнила, что возможно многократное заражение вирусом Коксаки. В отличие от многих других инфекционных заболеваний, стойкий иммунитет к этому вирусу у человека не формируется. Инфицирование может происходить не только через грязные руки, но и через воду, где возбудитель способен сохранять активность до двух месяцев.

Врач-инфекционист Владимир Неронов добавил, что наибольшей опасности подвергаются дети и подростки в возрасте до 15 лет, особенно те, кто посещает детские сады и школы. Для новорожденных вирус представляет угрозу из-за незрелости иммунной системы, а у беременных женщин может провоцировать осложнения, влияющие на развитие плода.

В Роспотребнадзоре позже подчеркнули, что информация о массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствует действительности, ситуация с энтеровирусными инфекциями стабильна.

Прежде российские туристы столкнулись с проблемами выезда из Турции из-за вспышки вируса Коксаки. Инфекцию зафиксировали в одном из пятизвездочных отелей в Сиде, после чего заболевшим отдыхающим запретили покидать страну.