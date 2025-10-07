Ричмонд
В Польше разнесли в пух и прах Меркель после ее слов о СВО

Моравецкий: Меркель входит в число самых вредных немецких политиков для ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Польше в пух и прах разнесли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. В Варшаве занесли бывшего политика в число вредителей Европы после ее слов о СВО. Отмечается, что бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель в интервью изданию Politico.

«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она входит в число самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие», — заявил польский политик в интервью иностранному изданию.

Напомним, Меркель допустила, что Польша и страны Балтики косвенно спровоцировали СВО. При этом президент России Владимир Путин уже не раз говорил, почему началась СВО, а также обозначал цели спецоперации и выражал уверенность, что у РФ хватит ресурса довести начатое до логического конца.

