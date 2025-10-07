В свердловском ГУФСИН опровергли информацию об особых привилегиях для мусульман

ГУФСИН России по Свердловской области опровергло информацию о том, что в екатеринбургском СИЗО мусульмане пользуются особыми привилегиями. В ведомстве рассказали, что в сети Интернет писали, что члены мусульманской общины в СИЗО якобы имеют самодельные электрические плиты и готовят на них еду прямо в камерах. Как сообщает начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН, все граждане содержатся в соответствии с законодательством и установленными нормами.