В свердловском ГУФСИН опровергли информацию об особых привилегиях для мусульман

ГУФСИН России по Свердловской области опровергло информацию о том, что в екатеринбургском СИЗО мусульмане пользуются особыми привилегиями. В ведомстве рассказали, что в сети Интернет писали, что члены мусульманской общины в СИЗО якобы имеют самодельные электрические плиты и готовят на них еду прямо в камерах. Как сообщает начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН, все граждане содержатся в соответствии с законодательством и установленными нормами.
— Никогда я не сталкивался с тем, чтобы у представителей какой-то религиозной конфессии среди спецконтингента были поблажки по содержанию. Все содержатся в одинаковых условиях, питание у всех гарантированное, — поделился член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Ашурбек Манасов.
Как сообщает ведомство, осужденные имеют право на свободу вероисповедания, в том числе на совершение религиозных обрядов. Для оказания духовной помощи СИЗО регулярно посещают представители традиционных религиозных конфессий. При этом, общение со священнослужителями проходит под строгим контролем.