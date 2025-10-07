Ричмонд
Мбаппе заявил, что поездка в Казахстан была непростой

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вспомнил поездку в Казахстан, отреагировав на пост своего одноклубника Арды Гюлера.

Источник: instagram.com/k.mbappe

Турецкий полузащитник выложил фото из самолета после матча с «Кайратом» в Алматы: на снимке сам Гюлер и спящий Мбаппе.

Напомним, мадридец на 74-й минуте забил хет-трик в ворота алматинского клуба.

Поездка в Казахстан была непростой, братишка.

написал француз в комментариях

Публикация быстро разлетелась по соцсетям. Некоторые пользователи решили, что футболист намекнул на то, будто ему не понравилось в Казахстане. Однако речь шла именно о трудной дороге. Тем не менее форвард «Реала» уже удалил комментарий.