Мбаппе заявил, что поездка в Казахстан была непростой

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вспомнил поездку в Казахстан, отреагировав на пост своего одноклубника Арды Гюлера.
Турецкий полузащитник выложил фото из самолета после матча с «Кайратом» в Алматы: на снимке сам Гюлер и спящий Мбаппе.
Напомним, мадридец на 74-й минуте забил хет-трик в ворота алматинского клуба.
Поездка в Казахстан была непростой, братишка.
Публикация быстро разлетелась по соцсетям. Некоторые пользователи решили, что футболист намекнул на то, будто ему не понравилось в Казахстане. Однако речь шла именно о трудной дороге. Тем не менее форвард «Реала» уже удалил комментарий.