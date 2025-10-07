Ричмонд
В Челябинской области создали карту точек бесплатного Wi-Fi, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Минцифры сообщает о запуске нового сервиса для жителей и гостей региона — публичной карты точек бесплатного беспроводного доступа к интернету.

«Сервис позволяет увидеть адреса более 380 точек Wi-Fi на территории Южного Урала, а также информацию об операторе, оказывающем услугу беспроводного интернета», — говорится в комментарии ведомства.

Нужно зайти на геопортал Челябинской области, выбрать слой «Точки публичного Wi-Fi», поставить на левой панели экрана галочки напротив одного или нескольких операторов связи для отображения информации на карте.

Специалисты напоминают, что для подключения к публичной сети пользователю обязательно нужно авторизоваться по номеру телефона, через портал «Госуслуги» или иным способом, позволяющим подтвердить личность абонента.