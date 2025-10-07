У омских эсеров появился новый руководитель

В омском отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» появился новый руководитель. Как следует из сообщения на сайте, обязанности руководителя регионального отделения сейчас выполняет 39-летний Игорь Шереметьев.
До назначения на пост, Шереметьев возглавлял отделение партии в Кировском административном округе. Известно о нем пока немного. У Шреметьева два высших образоания — он окончил ОмГТУ и Омский юридический университет. В 2020 году стал полуфиналистом конкурса «Лидеры России», с этого же года он занимает должность директора ООО «Премиум-Сибирь». Холост, воспитывает дочь.
На посту руководителя партии он сменил арестованного в сентябре нынешнего года экс-главу «Омскэлектро» Андрея Жуковского. Напомним, последнего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.