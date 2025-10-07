В ряде домов Советского округа Омска отключили отопление

Отметим, в настоящее время в Нефтяниках проводится масштабный ремонт теплосетей подрядчиком по контракту с АО «Тепловая компания». Работы от тепловой камеры ТК-III-3−13/9 по улице 20 Партсъезда, дом 15, до улицы Малунцева, дома 8−12; а также от тепловой камеры TK-III-3−13/1−1 по улице 20 Партсъезда, дом 28, до улицы Магистральной, дома 37, 39, должны завершить к 15 октября.