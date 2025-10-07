В ряде домов Советского округа Омска отключили отопление

Жители омских Нефтяников во вторник, 7 октября 2025 года, стали жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.
Как сообщают «СуперОмску» читатели, накануне, 6 октября, отопление в домах, предварительно, от ОмГТУ до «Садко» отключили для проведения ремонтных работ, обещав дать его к ночи. Работы, по предварительной информации, ведет «Омск РТС».
Однако на момент публикации отопление все еще не вернули. Конкретные сроки возврата отопления, по словам местных жителей, не называются — тепла не будет «до устранения».
Отметим, в настоящее время в Нефтяниках проводится масштабный ремонт теплосетей подрядчиком по контракту с АО «Тепловая компания». Работы от тепловой камеры ТК-III-3−13/9 по улице 20 Партсъезда, дом 15, до улицы Малунцева, дома 8−12; а также от тепловой камеры TK-III-3−13/1−1 по улице 20 Партсъезда, дом 28, до улицы Магистральной, дома 37, 39, должны завершить к 15 октября.