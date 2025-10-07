Агрессия юного уральца обошлась его родителям в 300 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле Свердловской области родители подростка заплатят 300 тысяч рублей за травму, причинённую им год назад. Об этом сообщает облсуд.
В октябре 2024 года возле здания школы двое семиклассников играли в снежки. К ним подошёл восьмиклассник, стал нападать на одного из подростков, толкал его, валил, после чего подбежал сзади, обхватил двумя руками, поднял, перекинул через плечо и прыгнул на него.
Пострадавший подросток получил перелом правой руки. Ему потребовались помощь медиков, а позднее — длительное лечение и реабилитация. Прокуратура в его интересах подала иск в суд к родителям агрессивного подростка, потребовав взыскания с них компенсации морального вреда. Дзержинский райсуд удовлетворил иск. С родителей солидарно взыскано 300 тысяч рублей. Облсуд оставил это решение в силе.