Агрессия юного уральца обошлась его родителям в 300 тысяч рублей

В октябре 2024 года возле здания школы двое семиклассников играли в снежки. К ним подошёл восьмиклассник, стал нападать на одного из подростков, толкал его, валил, после чего подбежал сзади, обхватил двумя руками, поднял, перекинул через плечо и прыгнул на него.