Таких мигрантов могут освободить от тестирования

Депутаты намерены изменить миграционное законодательство, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

При зачислении в школу для детей иностранных граждан некоторых из них могут освободить от тестирования.

Так, депутаты хотят освободить от тестов детей граждан стран, где русский язык является государственным, а также детей участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Детям сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РФ и обладающих соответствующими документами, также могут отменить прохождение теста.

Сообщается, что этот тест для таких детей является избыточным препятствием. Владение русским языком является условием участия в программе переселения соотечественников, поэтому требование излишне. Об этом сообщает «Российская газета».

Оптимизация расходов, процессов и укрепление международных связей называют ключевыми задачами в данной мере. Сейчас по данному законопроекту идет обсуждение. В случае принятия он вступит в силу моментально.