Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через близкого знакомого: осужденный рэпер P. Diddy пытается добиться помилования от Трампа

Трамп подтвердил, что рэпер P. Diddy просил у него помилования.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально подтвердил факт обращения к нему со стороны известного рэпера и продюсера P. Diddy. Музыкант, настоящее имя которого Шон Комбс просил главу государства о помиловании.

Трамп сделал соответствующее заявление при общении с представителями СМИ в Белом доме. Американский лидер отметил, что получает множество просьб о помиловании от разных людей.

При этом президент не стал раскрывать каких-либо деталей относительно обращения P. Diddy. В частности, он воздержался от комментариев о своей потенциальной готовности удовлетворить просьбу знаменитого рэпера и подписать акт о помиловании.

По информации портала TMZ, ссылающегося на свои источники, просьба о помиловании была передана через близкого знакомого Комбса. Этот человек вступил в контакт с сотрудником администрации Белого дома, который имеет прямой доступ к Трампу.

Ранее адвокат скандально известного артиста Марк Агнифило в интервью программе «CBS Mornings» говорил, что P.Diddy, похоже, и не думает заканчивать с творчеством, несмотря на судебные разбирательства. После освобождения из тюрьмы рэпер уже запланировал грандиозное выступление в Мэдисон Сквер Гарден.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше