Через близкого знакомого: осужденный рэпер P. Diddy пытается добиться помилования от Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально подтвердил факт обращения к нему со стороны известного рэпера и продюсера P. Diddy. Музыкант, настоящее имя которого Шон Комбс просил главу государства о помиловании.
Трамп сделал соответствующее заявление при общении с представителями СМИ в Белом доме. Американский лидер отметил, что получает множество просьб о помиловании от разных людей.
При этом президент не стал раскрывать каких-либо деталей относительно обращения P. Diddy. В частности, он воздержался от комментариев о своей потенциальной готовности удовлетворить просьбу знаменитого рэпера и подписать акт о помиловании.
По информации портала TMZ, ссылающегося на свои источники, просьба о помиловании была передана через близкого знакомого Комбса. Этот человек вступил в контакт с сотрудником администрации Белого дома, который имеет прямой доступ к Трампу.
Ранее адвокат скандально известного артиста Марк Агнифило в интервью программе «CBS Mornings» говорил, что P.Diddy, похоже, и не думает заканчивать с творчеством, несмотря на судебные разбирательства. После освобождения из тюрьмы рэпер уже запланировал грандиозное выступление в Мэдисон Сквер Гарден.