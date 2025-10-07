Будущим мамам выплатили миллионы рублей в Хабаровском крае и ЕАО

Тысячи беременных женщин в Хабаровском крае и ЕАО уже получили государственное пособие. Поддержка положена будущим мамам, вставшим на учет в первые недели беременности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С начала года единое пособие перечислили 3 838 беременным жительницам Хабаровского края и ЕАО. Выплата предоставляется тем, кто встал на учет до 12 недель беременности и соответствует требованиям по доходам и имуществу.
Размер помощи зависит от уровня обеспеченности семьи. Женщина может получать 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В Хабаровском крае это от 11,7 тысячи до 23,5 тысячи рублей, в ЕАО — от 12 до 24 тысяч рублей в месяц.
Заявление на пособие проще всего подать через портал «Госуслуги». Документы дополнительно приносить не нужно — их запросят специалисты фонда. Решение принимается в течение десяти рабочих дней. Первая выплата приходит уже через пять дней после назначения.
«Обратиться за пособием можно и на поздних сроках беременности. В этом случае деньги назначаются с месяца постановки на учет», — рассказала руководитель регионального отделения Социального фонда Алена Никулина.