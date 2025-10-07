Будущим мамам выплатили миллионы рублей в Хабаровском крае и ЕАО

Размер помощи зависит от уровня обеспеченности семьи. Женщина может получать 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В Хабаровском крае это от 11,7 тысячи до 23,5 тысячи рублей, в ЕАО — от 12 до 24 тысяч рублей в месяц.