Ефимов: в СВАО на средства инвесторов возводят 13 образовательных объектов

В восьми районах СВАО девелоперы возводят 13 новых школ и детских садов, строительство которых будет завершено в течение двух лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвесторы возводят на северо-востоке столицы 13 образовательных объектов общей площадью свыше 125 тысяч квадратных метров. Всего будет построено восемь детских садов, четыре школы и образовательный комплекс. Суммарно в них смогут заниматься почти пять тысяч детей. Новые здания возводят в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах, а также в Северном и Южном Медведкове, Марьиной Роще и Отрадном. По завершении строительства все они будут переданы в систему столичного образования», — прокомментировал Ефимов.
Детские сады и школы играют ключевую роль в создании комфортной городской среды. Новые образовательные учреждения гармонично вписываются в социальную инфраструктуру, предоставляя родителям возможность выбирать для своих детей современные школы с удобным расположением.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, сообщил, что в рамках строительства ЖК «Сигнальный, 16» возводится новая школа в Сигнальном проезде на 600 мест. Здание переменной этажности общей площадью почти 17 тыс. кв. м будет включать универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала, зал для мероприятий, пищеблок и медицинский пункт. Завершение строительства запланировано на 2026 год с последующей передачей объекта городу.
Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство и осуществляет контроль за ходом работ. За время строительства на тринадцати объектах было проведено более пятидесяти проверок, в ходе которых проверялись объемы выполненных работ, используемые материалы и их соответствие проектной документации. В проверках участвовали специалисты Центра экспертиз, что обеспечивало инструментальный контроль качества строительства и гарантировало безопасность зданий после ввода в эксплуатацию.
Особое внимание уделяется благоустройству территории вокруг школ. Проводится комплексное озеленение, создаются зоны для отдыха и занятий на открытом воздухе.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее информировал об открытии нового здания школы «Интеграл». Благодаря новому корпусу, больше одаренных детей смогут развивать свои таланты. Строительство школы по адресу: Багратионовский проезд, дом 10, началось в августе 2022 года и завершилось в сентябре текущего года. Финансирование было осуществлено в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. С начала года в городе появилось 40 новых школ и детских садов, а также 51 здание, восстановленное по программе «Моя школа». В системе московского образования работает пятьдесят пять тысяч учителей, которые обеспечены ноутбуками для профессиональной деятельности. С 2017 года более 8,7 тысячи педагогов получили гранты за вклад в развитие «Московской электронной школы».
Строительство московских соцобъектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».