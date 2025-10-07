Ефимов: в СВАО на средства инвесторов возводят 13 образовательных объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее информировал об открытии нового здания школы «Интеграл». Благодаря новому корпусу, больше одаренных детей смогут развивать свои таланты. Строительство школы по адресу: Багратионовский проезд, дом 10, началось в августе 2022 года и завершилось в сентябре текущего года. Финансирование было осуществлено в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. С начала года в городе появилось 40 новых школ и детских садов, а также 51 здание, восстановленное по программе «Моя школа». В системе московского образования работает пятьдесят пять тысяч учителей, которые обеспечены ноутбуками для профессиональной деятельности. С 2017 года более 8,7 тысячи педагогов получили гранты за вклад в развитие «Московской электронной школы».