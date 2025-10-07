Ричмонд
Минниханов поделился архивными фотографиями с Путиным в честь его дня рождения

Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале главы Татарстана.

Источник: @rustamminnikhanov

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю дня рождения. В сообщении, размещенном в социальных сетях, руководитель региона подчеркнул значимость вклада главы государства в развитие Татарстана.

«Благодаря вам в истории Татарстана было, есть и будет много ярких событий», — отмечено в телеграм-канале Минниханова.

Рустам Минниханов подчеркнул, что жители республики гордятся своим национальным лидером и великой страной. Глава Татарстана пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности. Также Минниханов поделился архивными фотографиями с Путиным.

Ранее Минниханов заявил о создании в Казани кампуса мирового уровня. Его появление даст мощный импульс междисциплинарным исследованиям.

