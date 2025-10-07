В МВД предупредили о рассылке военным фиктивных приказов о награждении

В МВД России сообщили о новой схеме мошенничества, направленной на военнослужащих. Злоумышленники якобы от имени сотрудников штабов рассылают подчиненным фиктивные приказы о награждении, чтобы собрать служебную информацию.
По данным киберполиции, мошенники под предлогом «уточнения данных» или «заполнения документов» пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другую информацию.
В МВД предупредили, что участие в диалогах с неизвестными в мессенджерах очень рискованно. Это может привести к распространению вредоносного ПО, фишингу — краже паролей, документов и контактов — и сбору конфиденциальных сведений.
Эксперты отметили, что утечка служебной информации способна повлечь последствия не только для отдельного военнослужащего, но и для всего подразделения. Поэтому сотрудникам рекомендуют проверять достоверность всех сообщений и избегать контакта с сомнительными источниками, передает ТАСС.
Также в России выявлена и другая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками «компании-оператора домофона» и под предлогом замены ключей выманивают у граждан коды для входа на портал «Госуслуги».