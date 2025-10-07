Ричмонд
Эксперты рассказали, как подготовить авто к зимнему сезону в Новосибирске

Подготовка автомобиля к зимним условиям — ключевая составляющая безопасного и комфортного вождения.

Источник: Om1 Новосибирск

Зима в Новосибирске — это настоящее испытание и для водителей, и для их автомобилей. Экстремальные морозы, метели, гололёд и реагенты требуют безупречной готовности транспорта. Правильная подготовка — это не просто рекомендация, а необходимость для вашей безопасности и комфорта. В этом руководстве редакция Om1 Новосибирск собрала полный чек-лист для автовладельцев.

1. Аккумулятор: гарантия утреннего запуска.

Холод губителен для АКБ. При −30°C его мощность падает на 50% и более.

Что делать: Проверьте напряжение и плотность электролита (если АКБ обслуживаемый). Напряжение на заряженном аккумуляторе должно быть около 12,6−12,7 В.

Также стоит обратить внимание на систему зарядки автомобиля. Проверка генератора и ремня, который его соединяет с двигателем, поможет избежать проблем с зарядкой аккумулятора в зимний период.

Актуальный совет для Новосибирска: Если ваш аккумулятор старше 3−4 лет, серьёзно задумайтесь о замене до наступления крепких морозов. Также стоит приобрести пуско-зарядное устройство (бустер) и возить его с собой в салоне (не в багажнике на морозе). Это спасёт не только вас, но и других участников движения.

2. Шины: главный элемент безопасности.

Зимняя резина в Сибири — закон и условие выживания на дороге.

Что делать: Обязательна установка зимних шин (по закону — с 1 декабря по 1 марта, но лучше ориентироваться на устойчивую температуру ниже +7°C).

Актуальный совет для Новосибирска: Для города с регулярной уборкой и обильным использованием реагентов часто достаточно качественных нешипованных шин «липучка». Они обеспечивают сцепление на асфальте и в снежной каше. Шипованные лучше проявляют себя на обледенелых загородных трассах. Проверяйте давление в шинах! На холоде оно падает, что ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива.

3. Жидкости: чтобы не замёрзнуть в пути.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Убедитесь, что она соответствует климату и не превратится в лёд. Требуемая температура замерзания — для Новосибирска не менее −40°C.

Жидкость для омывателя: Категорически запрещена летняя «омывайка» и вода! Они замёрзнут, разорвут бачок и выведут из строя форсунки. Заливайте качественную зимнюю жидкость с температурой замерзания −40°C и ниже. Имейте в машине запасную канистру.

4. Масло и фильтры: лёгкость холодного пуска.

Моторное масло: Используйте масла с низкотемпературной вязкостью, рекомендованной производителем (например, 0W-XX или 5W-XX). Такое масло не загустеет «в кисель» и позволит стартеру провернуть двигатель.

Фильтры: Замените воздушный фильтр. Грязный фильтр обедняет топливно-воздушную смесь, затрудняя запуск.

5. Тормозная система: стопроцентная эффективность.

На льду тормозной путь увеличивается в разы.

Что делать: Проверьте износ тормозных колодок и дисков. Замените тормозную жидкость, если она старая (она гигроскопична и накапливает воду, что может привести к закипанию и отказу тормозов при активном торможении).

6. Стеклоочистители и обзорность.

Щётки стеклоочистителя: Летние щётки на морозе дубеют и царапают стекло. Замените их на зимние, с защищённым от обледенения каркасом.

Актуальный лайфхак для Новосибирска: Перед снегопадом или ночной стоянкой поднимите дворники от стекла, чтобы они не примёрзли. Также можно обработать резинки щёток силиконовой смазкой.

7. Кузов и скрытые полости: борьба с коррозией.

Новосибирск активно использует противогололёдные реагенты, которые ускоряют коррозию.

Что делать: Самое время сделать антикоррозийную обработку (антикор) кузова. Перед зимой обязательно обработайте все замки и уплотнители дверей силиконовой смазкой, чтобы они не примёрзали.

8. Система отопления и кондиционер.

Печка: Убедитесь, что она работает на всех режимах. Холод в салоне отвлекает и повышает риск ДТП. Кондиционер: Включите его на 10−15 минут. Он эффективно сушит воздух в салоне и борется с запотеванием стёкол, что критически важно зимой.

Кроме того, стоит проверить радиатор и систему обогрева двигателя, чтобы убедиться, что они функционируют исправно. Важно помнить, что зимой из-за большей нагрузки возможен перегрев двигателя.

9. Экстренный зимний набор в автомобиль.

Дополните вашу аптечку и обязательный огнетушитель следующими вещами:

Пуско-зарядное устройство (бустер). Скребок со щёткой и щётка для снега с длинной ручкой. Лопата-сапёрка (складная). Комплект термоодеял или обычное одеяло. Вертикальные коврики в салон. Защитят от влаги и соли. Телефон зарядного устройства Power Bank. Горячий чай в термосе и шоколад. Запасные перчатки, шапка и термобельё.

10. Стратегия зимнего вождения.

Техника важна, но не менее важно менять стиль вождения.

Сбросьте скорость и увеличьте дистанцию до автомобилей в потоке в 2−3 раза. Тормозите двигателем, избегая резких нажатий на педаль тормоза. Будьте осторожны на мостах, эстакадах и в тени домов — там лёд появляется первым. Все манёвры выполняйте плавно: повороты, перестроения, разгоны.

Подготовка автомобиля к зиме в Новосибирске — это комплексный процесс, где мелочей не бывает. Потратив несколько часов на проверку и замену необходимого, вы сэкономите нервы, время и деньги, а главное — обеспечите безопасность себе и своим близким в суровых сибирских условиях. Встречайте зиму во всеоружии.