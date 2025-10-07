Эксперты рассказали, как подготовить авто к зимнему сезону в Новосибирске

Актуальный совет для Новосибирска: Если ваш аккумулятор старше 3−4 лет, серьёзно задумайтесь о замене до наступления крепких морозов. Также стоит приобрести пуско-зарядное устройство (бустер) и возить его с собой в салоне (не в багажнике на морозе). Это спасёт не только вас, но и других участников движения.