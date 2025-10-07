Нобелевский комитет не дозвонился до одного из лауреатов, ученый ушел в поход

Один из трех лауреатов Нобелевской премии 2025 года в области физиологии и медицине — ученый Фред Рамсделл до сих пор не знает о престижной награде. Ни представители комитета, ни друзья никак не могут с ним связаться — исследователь находится в походе где-то в Айдахо и занимается своими делами. Об этом сообщает The Guardian.