Нобелевский комитет не дозвонился до одного из лауреатов, ученый ушел в поход

Один из трех лауреатов Нобелевской премии 2025 года в области физиологии и медицине — ученый Фред Рамсделл до сих пор не знает о престижной награде. Ни представители комитета, ни друзья никак не могут с ним связаться — исследователь находится в походе где-то в Айдахо и занимается своими делами. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Джеффри Блюстоуна, друга Рамсделла и соучредителя лаборатории, в которой тот работает, исследователь заслуживает уважения и поздравлений, но он никак не может связаться с ним и сообщить радостные новости.
Нобелевский комитет также столкнулся с трудностями, пытаясь добраться и до другого лауреата премии Мэри Брункоу — оба исследователя базируются на западном побережье США, которое на девять часов отстает от Стокгольма.
Накануне стало известно, что награду по медицине в этом году получили Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».
Отмечается, что исследователи разгадали причину аутоиммунных болезней. Сайт KP.RU рассказал, в чем суть открытия и какие перспективы оно дает.