Минский метрополитен сказал, как сократит срок открытия станций третьей линии

Минское метро сказало, как сократит срок открытия станций третьей линии. Об этом сообщил директор метрополитена Алексей Шилов, пишет Sputnik.by.
Шилов обратил внимание, что второй тоннелепроходческий комплекс был куплен для прокладки минского метро. По словам директора, указанное даст возможность в разы сократить сроки открытия станций третьей Зеленолужской линии.
Тем временем мы собрали десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом.
Кстати, власти Минска рассказали, где пройдет четвертая кольцевая линия минского метро: «На востоке и юге города еще нет четкого контура».
Кроме того, власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».