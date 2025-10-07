Стоимость нового автомобиля в сентябре выросла на 6% в Новосибирской области

Средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 6%, или 71 тыс. руб., до 1,6 млн руб. «Последний раз она была на этом уровне 24 месяца назад, в сентябре 2023 года», — отмечают аналитики сервиса. Причинами роста цен осенью они называют сокращение доли автомобилей прошлого года выпуска на складах и уменьшение скидок от производителей.
При этом на рынке автомобилей с пробегом сохраняется тенденция к снижению цен. В сентябре средневзвешенная цена подержанных машин составила 1,14 млн руб., что на 1,5% ниже, чем в августе.