Стоимость нового автомобиля в сентябре выросла на 6% в Новосибирской области

В Новосибирской области средняя стоимость нового автомобиля по итогам сентября 2025 года выросла на 6,1% до 3,7 млн руб. Заметнее всего за месяц подорожали иномарки, в том числе Exeed LX — на 4,3%, до 3,2 млн руб., Hongqi HS5 — на 2,3%, до 3,1 млн руб. и Exeed RX — на 1,9%, до 4,83 млн руб., посчитали эксперты сервиса «Авто.ру».