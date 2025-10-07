«С женами ехать запрещено»: Россиянин рассказал о пляже в Прибалтике

Российский турист побывал на пляже в Прибалтике (страна не уточняется — прим. «ВМ») и описал его фразой «с женами ехать запрещено». Своими комментариями он поделился в личном блоге.
Мужчина рассказал, что там есть специальные «женские пляжи», где разрешено загорать топлес. Он также отметил, что девушки из этого региона могут без проблем загорать среди камышей или «кидаться друг в друга водорослями».
— И вот теперь представьте, что вы оказались на этом пляже с женой — расклад грустный, мягко сказать! — признался он в блоге.
Кроме того, он подчеркнул, что там девушки отличаются своей белоснежной кожей без татуировок.
Любители путешествий отметили Всемирный день туризма 27 сентября. Бархатный сезон продолжается. «Вечерняя Москва» вместе с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным собрала самые популярные направления путешествий.
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану представят доклад, в котором предложат изменить формат шведского стола в отелях и ресторанах для сокращения количества пищевых отходов. Могут ли отменить систему «все включено» в турецких отелях и не снизит ли это интерес российских туристов к отдыху в стране, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.