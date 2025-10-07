«С женами ехать запрещено»: Россиянин рассказал о пляже в Прибалтике

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану представят доклад, в котором предложат изменить формат шведского стола в отелях и ресторанах для сокращения количества пищевых отходов. Могут ли отменить систему «все включено» в турецких отелях и не снизит ли это интерес российских туристов к отдыху в стране, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.