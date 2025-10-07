Ричмонд
Трамп подтвердил, что P. Diddy просил его о помиловании

Президент США не уточнил, готов ли он помиловать музыканта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, обратился к нему с просьбой о помиловании.

«Многие люди обращались ко мне с просьбами о помиловании. Среди них был и Пафф Дэдди», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме, не вдаваясь в подробности.

По информации портала TMZ, просьба была передана на прошлой неделе сразу после оглашения приговора.

Суд в Нью-Йорке 3 октября приговорил Комбса к более чем четырем годам лишения свободы за организацию транспортировки людей для занятия проституцией. Защита просила о 14 месяцах тюрьмы, а обвинение настаивало на более чем 11 годах заключения.

