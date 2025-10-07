Мошенники нацелились на военнослужащих: россиянам рассказали новую схему аферистов

Нужно отметить, что аферисты все чаще придумывают хитрые способы для обмана граждан. Так недавно выяснилось, что злоумышленники обманывают владельцев животных. Они создают фейковые сайты ветеринарных клиник. Когда жертва заходит на фишинговую страницу, то в миг лишается сбережений. Кроме того, злоумышленники действуют через Telegram, пытаясь получить доступ к личным данным владельцев животных и забрать у них честно заработанные деньги.