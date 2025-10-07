Выполнены работы по благоустройству у пересадочного узла «Отрадное» в СВАО

Ранее Петр Бирюков рассказал о промывке Лефортовского тоннеля. В процессе выполнения работ была проведена механическая и ручная чистка сооружения. Для тщательного очищения поверхностей использовался специальный щелочной раствор. Промывка тоннеля длиной 3,2 км заняла четыре дня и проводилась в ночное время с последовательным перекрытием крайних полос движения. Осенью предстоит промыть около двух тысяч инженерных сооружений, в том числе мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны, монументы.