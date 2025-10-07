Выполнены работы по благоустройству у пересадочного узла «Отрадное» в СВАО

Сотрудники Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории вокруг пересадочного узла «Отрадное» на северо-востоке города, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков. Данный узел объединяет одноименную станцию подземки и остановки множества автобусных маршрутов.
«Главной задачей было обустроить удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, обеспечить условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улицы Хачатуряна, Декабристов, Отрадная, Санникова и Северный бульвар», — сказал Бирюков.
Согласно программе «Чистое небо» воздушные линии электропередач были скрыты под землей, что значительно улучшило внешний вид городских улиц и повысило безопасность эксплуатации коммуникаций.
Тротуары расширились и стали более удобными, их общая площадь составила более 90 тыс. кв. м. На дорогах и во дворах уложено более 150 тыс. кв. м асфальта, оборудованы удобные парковочные места и велопарковки. Старые опоры освещения заменены на 420 современных светодиодных фонарей и 140 уличных торшеров.
Нерегулируемые пешеходные переходы на улицах Хачатуряна, Санникова, Декабристов и Северный бульвар оборудованы контрастным освещением. Также добавлены новые фонари на детских и спортивных площадках на ул. Хачатуряна и Северном бульваре. Для пассажиров общественного транспорта установлено тринадцать современных павильонов с Wi-Fi и зарядными устройствами.
На ул. Хачатуряна рядом с торговым центром «Форт» обновлен сквер с зелеными зонами и скамейками. На ул. Декабристов возле торгового центра «Байконур» создана зеленая зона отдыха с клумбами. На пересечении Северного бульвара и ул. Декабристов благоустроен участок для отдыха.
На месте пустыря у многоуровневой парковки на Северном бульваре организовано новое общественное пространство с амфитеатром, освещением, мебелью и качелями.
На пересечении ул. Хачатуряна и Каргопольской оборудованы детская и спортивная площадки на месте снесенных гаражей. Три детские площадки отремонтированы на Северном бульваре.
Как пояснил руководитель Комплекса городского хозяйства, озеленение является обязательной частью всех проектов благоустройства Москвы. На территории вокруг пересадочного узла «Отрадное» разбито более 120 тыс. кв. м газона.
Ранее Петр Бирюков рассказал о промывке Лефортовского тоннеля. В процессе выполнения работ была проведена механическая и ручная чистка сооружения. Для тщательного очищения поверхностей использовался специальный щелочной раствор. Промывка тоннеля длиной 3,2 км заняла четыре дня и проводилась в ночное время с последовательным перекрытием крайних полос движения. Осенью предстоит промыть около двух тысяч инженерных сооружений, в том числе мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны, монументы.