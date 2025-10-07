В Ивановской области прошел региональный форум «Активное долголетие»

Форум «Активное долголетие Ивановской области» состоялся 1 октября в региональной столице по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения региона.
В мероприятие приняли участие более тысячи человек: члены клубов «Активного долголетия» и сотрудники центров социального обслуживания, активисты общественных организаций и пенсионеры города Иваново. На форуме работали презентационные площадки, посвященные ментальной гимнастике, финансовой грамотности, добровольчеству, секретам профессионального долголетия и другим темам. Также состоялись мастер-классы по йоге смеха, изготовлению славянского оберега и текстильной птицы счастья, пошиву лакомника, зарядке для мозга, нейрофитнесу и шахматам.
Кроме того, были организованы интересные выставки. На торжественной части мероприятия чествовали лидеров активного долголетия районов Ивановской области. Завершился форум концертной программой, организованной «Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.