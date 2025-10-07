В Омске анонсировали масштабное отключение воды 7 и 8 октября

В Омске 7 и 8 октября будут проводиться работы по ремонту водопровода. В связи с этим десятки домов останутся без холодной воды, сообщили на официальном сайте водоканала. Работы будут идти с утра до позднего вечера.
7 октября с 11:00 до 24:00 вода будет отключена по следующим адресам:
- улица Орджоникидзе: 267, 267/1, 273 б, 273а, 273, 275, 277, 279, 281, 285, 287, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б;
- улица 27-я Северная: 1, 1а, 1 б, 3, 14, 16;
- улица Сазонова: 199;
- улица Вавилова: 234, 234а, 234 б, 236, 238, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 240, 240/1, 240/2, 240 л, 240 литера И, 242, 242а, 242/1, 242/2, 242 литера Р;
- частный сектор по улице Вавилова от 24-й Северной до 36-й Северной;
- по улице Сазонова от ул. 27-я Северная до ул. 36-я Северная.
С 10:00 до 20:00 того же дня вода будет отключена по адресам:
- улица Калинина: 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10;
- улица Труда: 1, 1 а, ½, 3, 5, 7, 9, 9 а;
- улица Кучерявенко: 7;
- улица Чайковского: 1, 3;
- улица Леконта: 30, 30 а, 6;
- улица Котельникова: 11, 7;
- улица Серова: 9, 56, 74.
7 октября с 9:30 до 20:00 вода будет отключена по адресам:
- улица 3-я Железнодорожная: 3, 5, 7;
- улица 4-я Ж/Дорожная: 4, 6, 8;
- улица 15-я Рабочая: 102, 102А;
- улица 17-я Рабочая: 99.
Для жителей этих районов будет организован подвоз питьевой воды. Машины будут стоять на улице Калинина, 27, с 10:00 до 15:00, а затем на улице Труда, 5, с 15:00 до окончания работ.
8 октября с 9:30 до 20:00 в Октябрьском округе вода будет отключена по адресам:
улица 2-я Железнодорожная: 1А, 1Б; улица 17-я Рабочая: 91а, 91 б, 91 В, 110, 112, 91, 89.
Питьевую воду можно будет набрать по адресу 2-я Железнодорожная, 1а с 10:00 до окончания работ.