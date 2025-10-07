Отопительный сезон в Алматы начнется раньше — названа дата

Подключение жилых домов планируется начать с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых систем — спустят воздух из радиаторов и стояков, настроят давление и обеспечат равномерный прогрев квартир.