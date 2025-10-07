Отопительный сезон в Алматы начнется раньше — названа дата

В связи с резким понижением температуры воздуха в городе по поручению акима Дархана Сатыбалды принято решение начать отопительный сезон раньше обычного.
По данным Управления энергетики и водоснабжения Алматы, с 8 октября начнется подключение к центральному отоплению.
В первую очередь тепло подадут в социальные объекты — детские сады, школы и медицинские учреждения.
Подключение жилых домов планируется начать с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых систем — спустят воздух из радиаторов и стояков, настроят давление и обеспечат равномерный прогрев квартир.
В компании «АлТС» уже запущен циркуляционный режим, что позволяет при необходимости оперативно начать подачу тепла во все районы города. Предприятие завершило подготовку к зимнему периоду.
Для быстрого реагирования на возможные неполадки сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В отопительный сезон 2025−2026 годов дежурить будут 16 аварийных и ремонтных бригад — всего 220 специалистов и 56 единиц техники.
В Астане отопительный сезон на 2025−2026 годы стартовал 28 сентября.