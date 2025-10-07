Поморье представило в Белоруссии импортозамещающую продукцию

Компании из Архангельской области презентовали импортозамещающую продукцию на международной выставке «Иннопром. Беларусь». Их участие стало возможным при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
В числе экспонентов стенда Поморья — предприятие «Арктические промышленные системы», изготавливающее гидравлические ротаторы для специальной техники. Они используются в различных отраслях, в том числе для лесопромышленной техники. Компании «Кит Софит» и «Леспромавтоматика» предложили проекты автоматизации промышленного производства. Подробнее возможности этих и других предприятий Поморья, производящих импортозамещающую продукцию, представила на сессии министр экономического развития и промышленности региона Евгения Шелюк.
«“Иннопром” — важнейшее выставочное мероприятие в сфере развития мировой промышленной кооперации. В этом году оно впервые состоялось в Республике Беларусь, объединив лидеров индустриального сектора, представляющих государства — члены ЕАЭС и СНГ. Масштаб впечатляющий: выставочная площадь составила свыше 20 тысяч квадратных метров. За три дня выставку посетили более 14 тысяч человек из 24 стран», — подчеркнула Евгения Шелюк.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.