Поморье представило в Белоруссии импортозамещающую продукцию

«“Иннопром” — важнейшее выставочное мероприятие в сфере развития мировой промышленной кооперации. В этом году оно впервые состоялось в Республике Беларусь, объединив лидеров индустриального сектора, представляющих государства — члены ЕАЭС и СНГ. Масштаб впечатляющий: выставочная площадь составила свыше 20 тысяч квадратных метров. За три дня выставку посетили более 14 тысяч человек из 24 стран», — подчеркнула Евгения Шелюк.