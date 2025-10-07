Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе забили тревогу из-за новых санкций Трампа: они могут полностью парализовать работу МУС

Politico: Санкции Трампа могут полностью уничтожить МУС в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа планирует нанести серьезный удар по Международному уголовному суду в Гааге. Об этом сообщает издание Politico.

В рамках защиты израильских руководителей администрация американского президента в последние месяцы организовала масштабное наступление на МУС. Были введены жесткие точечные санкции в отношении прокурора суда, двух его заместителей, шести судей, одного специального докладчика ООН и трех неправительственных организаций.

Несмотря на серьезность уже принятых мер, обсуждаемые новые санкции могут иметь большие последствия. Они могут запретить банкам, IT-компаниям и другим организациям предоставлять услуги суду, что фактически парализует его работу.

«Если эти санкции приведут к уничтожению суда, убытки будут неисчислимыми», — заключается в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 20 августа стало известно, что администрация США ввела санкции в отношении еще четырех человек, которые работают в МУС. Причиной введения ограничительных мер стали попытки МУС проводить расследования в отношении граждан США и Израиля, задерживать их и привлекать к суду без одобрения соответствующих правительств.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше