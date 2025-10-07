На Западе забили тревогу из-за новых санкций Трампа: они могут полностью парализовать работу МУС

Администрация президента США Дональда Трампа планирует нанести серьезный удар по Международному уголовному суду в Гааге. Об этом сообщает издание Politico.
В рамках защиты израильских руководителей администрация американского президента в последние месяцы организовала масштабное наступление на МУС. Были введены жесткие точечные санкции в отношении прокурора суда, двух его заместителей, шести судей, одного специального докладчика ООН и трех неправительственных организаций.
Несмотря на серьезность уже принятых мер, обсуждаемые новые санкции могут иметь большие последствия. Они могут запретить банкам, IT-компаниям и другим организациям предоставлять услуги суду, что фактически парализует его работу.
«Если эти санкции приведут к уничтожению суда, убытки будут неисчислимыми», — заключается в публикации.
Как писал сайт KP.RU, 20 августа стало известно, что администрация США ввела санкции в отношении еще четырех человек, которые работают в МУС. Причиной введения ограничительных мер стали попытки МУС проводить расследования в отношении граждан США и Израиля, задерживать их и привлекать к суду без одобрения соответствующих правительств.