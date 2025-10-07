Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Беллегпрома Лугина сказала, что от желания заказать на Wildberries и Ozon никуда не деться

Глава Беллегпрома сказала, что от заказов на Wildberries и Ozon никуда не деться.

Источник: Комсомольская правда

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина во время пресс-конференции 6 октября сказала, что от заказов на Wildberries и Ozon никуда не деться.

Татьяна Лугина одним из довлеющих факторов, который вводит в тонус концерн, является интернет-торговля и маркетплейсы.

— Мы видим как достаточно агрессивно входит на рынок и поглощает наши умы и желание лайкать или нажимать на заказы Wildberries и Ozon, — подчеркнула глава концерна «Беллегпром».

По ее словам, от этого никуда не деться. Вместе с тем Лугина заметила, что в мире жесткой конкуренции, как сейчас, есть возможность выхода именно локальных брендов.

Тем временем глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина назвала самые популярные бренды одежды в Беларуси.

Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в октябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

А еще актриса Юлия Высоцкая показала фото со своими однокурсниками-белорусами: «Это наш белорусский курс».

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше