Глава Беллегпрома Лугина сказала, что от желания заказать на Wildberries и Ozon никуда не деться

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина во время пресс-конференции 6 октября сказала, что от заказов на Wildberries и Ozon никуда не деться.
Татьяна Лугина одним из довлеющих факторов, который вводит в тонус концерн, является интернет-торговля и маркетплейсы.
— Мы видим как достаточно агрессивно входит на рынок и поглощает наши умы и желание лайкать или нажимать на заказы Wildberries и Ozon, — подчеркнула глава концерна «Беллегпром».
По ее словам, от этого никуда не деться. Вместе с тем Лугина заметила, что в мире жесткой конкуренции, как сейчас, есть возможность выхода именно локальных брендов.
Тем временем глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина назвала самые популярные бренды одежды в Беларуси.
Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в октябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
А еще актриса Юлия Высоцкая показала фото со своими однокурсниками-белорусами: «Это наш белорусский курс».