Председатель Совета Федерации и губернатор обсудили развитие Иркутской области

На 2026 год региону уже подтверждено финансирование для реализации девяти нацпроектов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, провела рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Она отметила, что у региона очень большой потенциал, который нужно и дальше раскрывать. Матвиенко подчеркнула, что в нынешних условиях важно четко определить приоритеты и продолжать развитие, ориентируясь на наказы граждан. Она также напомнила, что на достройку школы в Братске было дополнительно выделено 681 миллион рублей, и это строительство необходимо завершить.

Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, школа, которую возводят в 26-м микрорайоне Братска, рассчитана на 1275 учеников и станет первым подобным объектом, построенным в городе за последние тридцать лет. Вопросы поддержки этого проекта ранее поднимались на правительственном часе в Совете Федерации и обсуждались с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Одной из таких практических мер стало начало проектирования централизованного канализационного коллектора на Байкальском тракте. Этот объект позволит собирать сточные воды как из близлежащих поселков, так и от турбаз и гостиниц.

— Важным направлением работы стало развитие туризма на Байкале. Централизованный канализационный коллектор на Байкальском тракте позволит сохранять природу Байкала и Ангары. Развитие туризма и территорий, безусловно, будет идти через сохранение экологии, — добавил Игорь Кобзев.

На следующий год региону уже подтверждено финансирование из федерального бюджета для реализации девяти национальных проектов. Валентина Матвиенко в ответ отметила, что вся эта работа в конечном итоге должна привести к реальному улучшению жизни людей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что театральный фестиваль имени Валентина Распутина состоится в Иркутске.

