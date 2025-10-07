Председатель Совета Федерации и губернатор обсудили развитие Иркутской области

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, провела рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Она отметила, что у региона очень большой потенциал, который нужно и дальше раскрывать. Матвиенко подчеркнула, что в нынешних условиях важно четко определить приоритеты и продолжать развитие, ориентируясь на наказы граждан. Она также напомнила, что на достройку школы в Братске было дополнительно выделено 681 миллион рублей, и это строительство необходимо завершить.