В Калининграде на территории школы заметили енота

Пушистый сбежал от хозяина и гуляет по улицам города.

Источник: «Биосфера Балтики»

В Калининграде у кого-то сбежал енот. Животное с утра, 7 октября, гуляет по улицам города. Как рассказали очевидцы в телеграм-канале «Биосфера Балтики», пушистика последний раз видели на территории школы № 24 на улице Пионерской.

Отмечается, что на шее у енотика есть ошейник. Поводка не наблюдается.

Сейчас срочно требуется волонтер в район улиц Томская и Грига, чтобы отыскать и отловить беглеца. Отвезти его нужно на улицу Луганскую.

«Енотик в центре города! Машины, люди… Давайте успеем, пока ему не навредили», — говорится в сообщении.