Посольство РФ: Вывезенную из Таиланда в Мьянму россиянку освободили

Вывезенная из Таиланда в Мьянму россиянка скоро вернется в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Россиянку, которую обманным путем вывезли из Таиланда в Мьянму, освободили и передали российским дипломатам. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

«7 октября 2025 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации», — отмечается в сообщении дипмиссии.

Теперь дипломаты сопроводят ее в Бангкок и отправят домой, в Россию.

30 сентября в консульском отделе посольства РФ в Мьянме сообщили, что россиянка, похищенная в Таиланде, найдена. Ее обманным путем увезли для работы в мошеннических кол-центрах.

До этого посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что девушку вывезли еще в начале сентября. Ей пообещали работу моделью в Таиланде. Предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и приняла его.