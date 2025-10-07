Посольство РФ: Вывезенную из Таиланда в Мьянму россиянку освободили

Россиянку, которую обманным путем вывезли из Таиланда в Мьянму, освободили и передали российским дипломатам. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.
«7 октября 2025 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации», — отмечается в сообщении дипмиссии.
Теперь дипломаты сопроводят ее в Бангкок и отправят домой, в Россию.
30 сентября в консульском отделе посольства РФ в Мьянме сообщили, что россиянка, похищенная в Таиланде, найдена. Ее обманным путем увезли для работы в мошеннических кол-центрах.
До этого посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что девушку вывезли еще в начале сентября. Ей пообещали работу моделью в Таиланде. Предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и приняла его.