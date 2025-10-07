Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках вируса Коксаки в РФ

В пресс-службе Роспотребнадзора опровергли информацию о массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации. В ведомстве подчеркнули, что распространенные сообщения не соответствуют действительности.
Представители службы указали, что текущая ситуация с энтеровирусными инфекциями в стране остается стабильной. Отмечается, что никаких массовых вспышек заболевания не зарегистрировано. Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств возникновения данной информации Роспотребнадзор направил официальный запрос.
Напомним, врач-инфекционист Вера Сережина в беседе с газетой «Известия» отметила, что инфекция считается типичной для летне-осеннего периода, поскольку чаще всего люди заражаются во время отдыха на курортах, а в сентябре вирус возвращается в города вместе с туристами.