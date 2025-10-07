Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках вируса Коксаки в РФ

Напомним, врач-инфекционист Вера Сережина в беседе с газетой «Известия» отметила, что инфекция считается типичной для летне-осеннего периода, поскольку чаще всего люди заражаются во время отдыха на курортах, а в сентябре вирус возвращается в города вместе с туристами.