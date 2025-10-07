Бывший мэр башкирского города отделался «условкой» и штрафом за уголовное преступление

Верховный суд Башкирии по требованию прокуратуры взыскал с бывшего главы администрации Давлеканово Вячеслава Гапоненко 89,5 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее Давлекановский районный суд признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий, назначил ему четыре года лишения свободы условно, а также на два года запретил занимать должности в органах местного самоуправления.
Согласно версии следователей, в 2019 года при реализации национального проекта «Экология» между администрацией Давлеканово и «Уфимской Газовой компанией» был заключен контракт на строительство системы очистки воды стоимостью 89 миллионов рублей. Гапоненко, как утверждает региональный СК, зная, что подрядчик отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, не организовал работу по ее корректировке и проведению госэкспертизы после внесенных изменений, а также не получил разрешение на строительство объекта и не известил Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору о начале строительства.
Помимо прочего, Вячеслав Гапоненко подписал акты приемки выполненных работ и их стоимости. В документах содержались заведомо ложные сведения о выполненных объемах, и в конечном итоге подрядчику было необоснованно выплачено почти 89 миллионов рублей.
Кроме того, экс-чиновник заключил муниципальный контракт с ООО «БИСК» на осуществление строительного контроля, который фактически не проводился, за что компании было перечислено свыше 500 тысяч рублей.
Прокуратура, не согласившись с отказом в удовлетворении гражданского иска, обжаловала решение в апелляционном порядке. Верховный суд республики поддержал позицию надзорного ведомства и взыскал с осужденного полную сумму причиненного ущерба.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.