Бывший мэр башкирского города отделался «условкой» и штрафом за уголовное преступление

Согласно версии следователей, в 2019 года при реализации национального проекта «Экология» между администрацией Давлеканово и «Уфимской Газовой компанией» был заключен контракт на строительство системы очистки воды стоимостью 89 миллионов рублей. Гапоненко, как утверждает региональный СК, зная, что подрядчик отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, не организовал работу по ее корректировке и проведению госэкспертизы после внесенных изменений, а также не получил разрешение на строительство объекта и не известил Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору о начале строительства.